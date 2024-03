Tak Enea Abramczyk Astoria zagrała pod wodzą Aleksandra Krutikowa. Tak kibicowaliście koszykarzom!

Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Basket Poznań 86:65

Kwarty: 28:16, 25:17, 15:19, 18:13 Enea Abramczyk Astoria: Małgorzaciak 21 (1), Kiwilsza 14, 13 zb., Jeszke 12, 8 zb., Zegzuła 7, 6 zb., 7 as., Ulczyński 0 oraz Walker 14 (2), 4 as., Śmigielski 6 (1), Burczyk 6 (2), Pluta 3 (1), Winkowski 2, Stupnicki 1. Basket: Andrzejewski 18 (2), Randolph 11 (1), Dymała 8, Pułkotycki 5 (1), Fraś 3 oraz Adamczyk 8, Stankowski 5, Wieloch 3, Kulis 2, Nowicki 2.

Tak wyglądał mecz Enea Abramczyk Astoria Bydgoszcz - Basket Poznań na parkiecie i trybunach - zobaczcie zdjęcia

To był premierowy mecz (w tym sezonie) Aleksandra Krutikowa. Doświadczony szkoleniowiec nie zmienił wyjściowej piątki. W 1. kwarcie nie do zatrzymania był Filip Małgorzaciak - 13 pkt, 4/6 z gry, 4/4 z wolnych. Po jego udanych trafieniach w kontrach Asta objęła prowadzenie w połowie tej części gry. To były bardzo dobre minuty: solidna obrona, szybkie przejście do ofensywy, mocne wejście z ławki zaliczył Andre Walker (z nim na parkiecie Astoria była lepsza o 22 punkty do Basketu w 1. połowie).