Tak kibice Twardych Pierników świętowali zwycięstwo w derbach w Bydgoszczy [zdjęcia]

To najważniejsze zwycięstwo torunian w tym sezonie. Wygrana 100:90 oznacza, że Arriva Twarde Pierniki ma tyle samo punktów co Enea Abramczyk Astoria i lepszy bilans w dwumeczu. Do utrzymania toruńskiej drużynie brakuje tylko (i aż) zwycięstwa z GTK Gliwice we własnej hali 3 maja.