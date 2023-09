Zawisza Bydgoszcz - Cartusia Kartuzy 0:2 (0:2)

Gospodarze od pierwszych minut nie nadążali za rywalami. Piłkarze Cartusii byli aktywniejsi, bardziej zdecydowani i mieli więcej z gry. Co gorsza, jeszcze pomagały im błędy w defensywie bydgoskiego zespołu. Już pierwszy na bramkę zamienił Dawid Szałecki. Ten sam piłkarz dziesięć minut później podwyższył na 2:0, znowu wykorzystując ślamazarne zachowanie obrońców Zawiszy.

Bydgoszczanie próbowali coś kreować na połowie Cartusii, ale do przerwy niewiele z tego wychodziło. To goście byli groźniejsi, choć już nie atakowali tak zdecydowanie, a głownie czekali na okazje do kontrataków.