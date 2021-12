Tak mieszka Andrzej Krzywy. Zobacz, jak wolny czas spędza gwiazda zespołu De Mono [zdjęcia - 26.12]

Andrzej Krzywy to legenda polskiej sceny muzycznej. A gdyby w życiu miał pójść inną drogą, to co by robił? - Z zawodu jestem energetykiem i to z dyplomem, ale jakoś nigdy mnie to za bardzo nie kręciło - mówi.

Karierę rozpoczął w zespole Daab, a potem było Mono, czyli dzisiejsze De Mono.De Mono ma 35 lat, na koncie dziesiątki hitów i jeden słynny rozpad zespołu, zakończony sprawą w sądzie,=.