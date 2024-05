Bydgoska bazylika pomaga potrzebującym. Był streetworking, cały czas są posiłki dla ubogich i dom interwencyjny

- Cały czas wydajemy żywność dla osób bezdomnych, każdego dnia - mówi ks. Bar. - Prowadzimy teraz też dom, na Nasypowej, gdzie świadczymy interwencyjnie pomoc dla kobiet i dzieci. Mamy tutaj prawnika, służbę medyczną. Kilka osób bezdomnych zostało też u nas w ogrzewalni "u Miecia". Co prawda, ogrzewalnia działa od października do kwietnia, ale kilka osób zostało. Musiały u nas jeszcze pozostać, między innymi ze względów zdrowotnych.

- Jako streetworkerzy działamy od października do marca. Jeździmy po pustostanach i zbieramy ludzi, chroniąc ich przed zimnem, mrozem. Teraz te działania są już zawieszone, wrócimy do nich jesienią - mówi ks. Sławomir Bar, proboszcz bazyliki pw. św. Wincentego a Paulo w Bydgoszczy.

Ogrzewalnia "u Miecia" działa w lewym skrzydle bydgoskiej bazyliki. Ksiądz i wolontariusze nie tracą kontaktu również z byłymi podopiecznymi. - Utrzymujemy go cały czas - podkreśla ks. Bar. - Wspieramy ich. Bywa, że wyjdą, pobędą gdzieś znowu na ulicy, czy w mieszkaniu, a kiedy sobie nie radzą, to wracają do nas. Niektórym się jednak udaje usamodzielnić.