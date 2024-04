Tak mieszka Dominik z "Rolnik szuka żony". Oto jego dom i gospodarstwo. Zobaczcie zdjęcia! [16.04.2024 r.]

26-letni Dominik z województwa opolskiego prowadzi 17-hektarowe gospodarstwo specjalizujące się w produkcji bydła mięsnego i opasów. Prowadzi je z mamą i z ojczymem.

- Wszystko to co się dzieje na gospodarce, to jest aranżacja Dominika. To gospodarstwo go tak wciągnęło. Jestem bardzo dumna z mojego syna - wyznaje mama Dominika.