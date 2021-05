Tak mieszka Dorota Szelągowska. To ona na co dzień zmienia domy innym! [zdjęcia - 13.05.21]

W czwartek NIK przedstawi raport ws. wyborów kopertowych - informuje RMF FM. Ma zostać złożone zawiadomienie do prokuratury

RMF FM informuje, że Najwyższa Izba Kontroli przedstawi w czwartek raport nt. wyborów kopertowych, które były przygotowywane na 10 maja 2020 r. Spodziewane jest, że NIK skieruje wniosek do prokuratury w sprawie organizatorów wyborów, do których nie doszło, a które kosztowały 70 mln zł. NIK przyspieszył publikację tego dokumentu, wcześniej zapowiadano to na 18 maja.