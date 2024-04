Tak mieszka i żyje na co dzień Akop Szostak. Sportsmen rozwodzi się z żoną Sylwią: "Szukam wyzwań"

Akop i Sylwia Szostak, dzięki humorystycznym rolkom i poradom treningowym, stworzyli na Instagramie imperium. Łącznie obserwowało ich ponad milion osób. Często prezentowali na zdjęciach, jak szczęśliwy tworzą związek.

Akop na filmach wręczał kwiaty, upominki oraz edukował fanów, jak należy traktować kobiety. Sielanka jednak dobiegła końca. Pod koniec marca 2024 roku para poinformowała, że po 10 latach małżeństwa postanowili się rozstać. Spotkało się to z ogromnym zaskoczeniem fanów.

Wkrótce po tym, na instagramie Szostaka pojawiło się nowe zdjęcie z informacją, że gwiazdor zastanawia się nad ponownym startem w zawodach sylwetkowych:

"A może by tak zrobić formę na Sopot? Ostatni raz startowałem w zawodach sylwetkowych 13 lat temu. Ale to oznaczałoby, że jeszcze musiałbym zbić masę ciała o 5-6 kg w dół. Szukam wyzwań, może to jest ten kierunek i wrócić do korzeni".