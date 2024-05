Tak mieszka i żyje na co dzień Halina Frąckowiak. 77-letnia piosenkarka ma konto na Instagramie [10.05.2024]

Halina Frąckowiak na scenie występuje już ponad 50 lat. Całe pokolenia śpiewały jej przeboje, takie jak "Papierowy księżyc", "Mały elf", "Dancing queen", "Anna nie mieszka tu" czy "Serca gwiazd".

Piosenkarka udowadnia, że wiek to tylko liczba. Seniorka wciąż występuje na scenie, pojawia się w telewizji, W 2023 roku została trenerką 5. edycji ,,The Voice Senior". Mało tego doskonale radzi sobie też w przestrzeni wirtualnej! 77-letnia artystka ma konto na Facebooku, a nawet prowadzi Instagrama. Dzieli się tam z fanami prywatnymi zdjęciami. Dzięki temu możemy sprawdzić, jak mieszka i żyje na co dzień.