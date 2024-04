Tak mieszka i żyje na co dzień Szymon Marciniak wraz z żoną Magdaleną. Sędzia piłkarski zarabia krocie!

Według Onetu Szymon Marciniak w sezonie 2022/2023 zarobił ok. 400 tys. dolarów za mecze Ligi Mistrzów oraz wyjazd do Kataru. W tym samym sezonie w polskiej Ekstraklasie miał zarobić ponad 200 tys. zł. Suma więc jest zawrotna! Oto jak mieszka i żyje na co dzień najbardziej utytułowany polski arbiter.

AKPA