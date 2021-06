Tak mieszka Mariusz Pudzianowski. "Pudzian" za kółkiem Lamborghini i... ciągnika [zdjęcia - 19.06]

Pierwszy dzień Krajowych Dni Pola i targów AGRO-TECH Minikowo (zdjęcia)

Upał nie przestraszył zwiedzających, którzy przyjechali do Minikowa na Krajowe Dni Pola. Odbywają się one (19 i 20 czerwca 2021 r., w godz. 10 - 17) na terenie Kujawsko-Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Minikowie już po raz drugi. Tegoroczna kolekcja roślin zajmuje ponad 13 hektarów. Jest tam ponad 500 odmian roślin uprawnych, zarówno tych najważniejszych pod względem gospodarczym gatunków, jak i roślin wzbogacających płodozmian, poprawiających strukturę upraw czy też roślin niszowych. Międzynarodowe Targi Rolno - Przemysłowe „AGRO - TECH” Minikowo są imprezą towarzyszącą. Odbywają się już po raz 43. Łącznie z targami, Krajowe Dni Pola zajmują ponad 20 ha. Hasło przewodnie tegorocznej edycji to „Europejski Zielony Ład na [email protected] w Polsce”.