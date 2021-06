Tak możesz rozpoznać, czy w owocach są robaki. Oto skuteczne sposoby [25.06.2021 r.]

Robaczywe czereśnie. Jak pozbyć się robaków z czereśni

Widok białych, niewielkich larw nie wzmaga naszego apetytu, zresztą - robaczywe owoce nie nadają się do spożycia. By usunąć robaki, należy włożyć owoce do naczynia wypełnionego zimną wodą. Pozostawiamy je na około godzinę, aż szkodniki opuszczą owoce. Następnie trzeba wyjąć owoce łyżką cedzakową, i przepłukać je.

WAŻNE! W owocach mogą znajdować się odchody larw!

Wskazówka od fachowców: wczesne odmiany są atakowane rzadziej niż późne odmiany czereśni.