Tak możesz wykorzystać wodę po ryżu. Nie wylewaj wody po ryżu - ma mnóstwo składników odżywczych [4.10.2022 r.]

Woda ryżowa to produkt uboczny, który zostaje nam po ugotowaniu ryżu. Często wyrzucamy ją poprzez odlewanie do zlewu, a to poważny błąd. Woda po ryżu zawiera bowiem bogactwo składników odżywczych i znajduje zastosowanie w wielu dziedzinach. Zobacz w galerii, jak możesz wykorzystać wodę po ryżu!