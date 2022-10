Tak możesz zaoszczędzić wodę. Zobacz, jakie błędy popełniasz na co dzień! [lista]

Z analiz ONZ wynika, że do 2050 r. co najmniej co 4. osoba na świecie będzie mieszkać w kraju dotkniętym stałym lub okresowym deficytem wody pitnej. Wody Polskie informują, że w Polsce już od kilku lat występuje niedobór wody. Przyczyną tego jest ocieplenie klimatu, nieregularne opady deszczu i najniższa w Europie ilość odnawialnej wody w przeliczeniu na osobę - 1,6 tys. metrów sześciennych na rok. W czasie suszy ta wartość jest mniejsza nawet o 40 proc. Taki stan rzeczy szybko się nie poprawi, a marnowanie wody będzie potęgować tylko jego negatywne skutki.

Jak możemy oszczędzać wodę na co dzień

Jak pokazują liczby, najwięcej wody wykorzystujemy do mycia (36 proc.), spłukiwania toalety (30 proc.) i codziennych prac związanych z utrzymywaniem domu (31 proc.). Dlatego, aby oszczędzać wodę, musimy się skupić na naszych codziennych nawykach i praktykach.