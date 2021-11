Tak nas mogą oszukać w Black Friday oraz Cyber Monday! Plaga fałszywych sklepów

Plaga fałszywych sklepów przed Black Friday 2021

- Dla niewprawnego oka takie strony mogą wyglądać bezpiecznie, ale jeśli nie zwrócimy na nie wystarczającej uwagi, może to zakończyć się utratą pieniędzy i danych - ostrzega Jolanta Malak, dyrektor Fortinet w Polsce. - Fałszywe strony e-commerce szybko stają się jednym z najpoważniejszych zagrożeń dla konsumentów i dotyczą wielu branż, gdyż przestępcy chcą w ten sposób zwabić jak najwięcej potencjalnych klientów.

Fałszywa strona internetowa może być łatwo zaprojektowana przez każdego

Konsumenci zazwyczaj trafiają na takie strony poprzez wyszukiwanie słów kluczowych w wyszukiwarkach. Po prostu wpisują nazwę konkretnego produktu, którym są zainteresowani i albo pojawia się on w zakładce "zakupy", albo jest promowany za pomocą odpowiednio umieszczonych słów kluczowych. Inny kanał dotarcia do konsumentów to promocje w mediach społecznościowych.