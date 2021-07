Tak perfidnie kombinują oszuści, żeby okraść mieszkańców Kujaw i Pomorza. Nie dajmy się!

- Aby nakłonić odbiorców do zapłaty, oszuści rozsyłają wiadomości z numeru, który identyfikuje się jako "Podatnik" - wyjaśnia Bartosz Stróżyński, rzecznik Izby Administracji Skarbowej w Bydgoszczy.

- W SMS znajduje się link do strony www - skorzystanie z niego grozi przejęciem konta bankowego przez przestępców - tłumaczy dalej rzecznik IAS. - Aby dodatkowo skłonić odbiorcę SMS-a do reakcji, oszuści grożą, że jeśli odbiorca nie zapłaci "podatku", przekażą sprawę do służb windykacyjnych.