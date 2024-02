Co z asortymentem toaletowym?

Listę sejmowych wagarowiczów otwierają Przemysław Wipler z Konfederacji, który zaliczył zaledwie 62 proc. głosowań oraz Mariusz Kałużny z Suwerennej Polski - 64 proc. Powodów do dumy z powodu frekwencji nie ma również Bartosz Kownacki (75 proc.) oraz wiceminister rolnictwa Anna Gembicka (71 proc.), którą rozgrzesza jednak choroba.

Ale przecież nie tylko w kategorii podnoszenia rąk należy oceniać posłów. Najlepiej świadczy o tym przypadek Anny Gembickiej, która zdeklasowała konkurencję liczbą złożonych interpelacji. Choć pani poseł nabiła sobie licznik (podobnie jak wielu innych posłów) metodą kierowania identycznych pytań odnośnie wielu samorządów, to nawet jeśli odejmiemy to "spamowanie" ministerstwa, liczba i różnorodność spraw jest imponująca. Panią poseł interesuje wiele problemów - od "środków z rządowego Programu Inwestycji Strategicznych dla gm. Koneck", po "rzeczywiste zyski Polski z tytułu obecności w Unii Europejskiej" i "wdrożenie obowiązku nakładanego na producenta informowania konsumenta o obecności formaldehydu, chloru i innych substancji chemicznych w produktach toaletowych przeznaczonych do bezpośredniego kontaktu ze skórą poprzez podanie informacji o środkach użytych do produkcji asortymentu toaletowego".