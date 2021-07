Tak w 1949 r. wypoczywali na obozie w Krynicy Morskiej harcerze z ziemi mogileńskiej. Zobaczcie zdjęcia

W Krynicy Morskiej (woj. pomorskie), noszącej dawniej nazwę Łysica, na początku 1949 r. nie było jeszcze nic poza rozbitymi w czasie wojny willami, ogromną ilością bunkrów, okopów, leżącą gdzieniegdzie bronią, oporządzeniem i amunicją, którymi naszpikowany były lasy na całej Mierzei Wiślanej. Rozproszone oddziały niemieckie, które straciły zaopatrzenie i łączność z dowództwem, walczyły tu do maja 1945 r. W marcu 1949 r. ówczesny Fundusz Wczasów Pracowniczych zaczął przeprowadzać remonty i przygotowywać się do przyjęcia wczasowiczów, obozów i koloni.

Podróż do Krynicy Morskiej w 1949 r. trwała prawie dobę. Najpierw pociąg, potem statek

Mało kto dzisiaj pamięta, dla czego właśnie to miejsce wybrano na obóz. Sama podróż z Mogilna do Krynicy Morskiej, położonej na Mierzei Wiślanej była ciekawa, ale trwała prawie dobę. Podróż odbywała się specjalnym pociągiem, wioząc ze sobą w wagonach towarowych, sprzęt obozowy, namioty, kuchnię, a nawet słomę do sienników. Trasa wiodła przez Malbork, Elbląg do Tolkmicka. Przez Elbląg pociąg, jechał wśród gruzów starego miasta, leżących do wysokości pierwszego piętra. W Tolkmicku nad Zalewem Wiślanym harcerski dobytek przeładowano na statek, który dopłynął do Krynicy Morskiej.