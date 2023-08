Tak walczył Apator z Motorem. W Lublinie działo się na torze i na trybunach! [zdjęcia]

Ćwierćfinały PGE Ekstraligi już za nami. W parze Motor - Apator dwukrotnie górą byli żużlowcy z Lublina. W drugim meczu torunianie mocno jednak postraszyli rywali i razem z nimi wjechali do półfinałów.

Toruńskie "Anioły" świetnie rozpoczęły mecz i niespodziewanie objęły prowadzenie w rewanżu. Goście popisywali się refleksem pod taśmą, mądrze rozgrywali pierwszy łuk i nie popełniali błędów na dystansie, Apator był tak skuteczny, że to lublinianie musieli ratować wynik rezerwami taktycznymi. Ostatecznie gospodarze wygrali spotkanie 49:41, ale na ten wynik musieli się mocno napracować .

Najważniejszy był wynik dwumeczu. Motor wygrał to starcie 96:83. W innych parach Sparta Wrocław pokonała Unię Leszno 53:37 i 101:79 w dwumeczu, a Włókniarz Częstochowa wygrał ze Stalą Gorzów 50:40 i 99:81 w dwumeczu. Takie rozstrzygnięcia oznaczały, że z czwartym wynikiem ćwierćfinałów do kolejnej rundy awansuje For Nature Solutions Apator.

Torunianie w półfinale zmierzą się ze Spartą Wrocław. Pierwszy mecz już w niedzielę na Motoarenie. Motor powalczy z Włókniarzem, pierwsze starcie w Częstochowie