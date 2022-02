Tak wygląda droga powiatowa Wiśniewka - Lutowo. Co na to drogowcy? [zdjęcia]

Jak podkreśla, 3,7-kilometrowy odcinek drogi zagraża bezpieczeństwu wszystkich uczestników ruchu drogowego – kierowcom, rowerzystom i pieszym.

- Codziennie jeżdżę tamtą drogą, ponieważ mam w Lutowie bliskich znajomych oraz swój ogródek. Droga jest bardzo niebezpieczna dla uczestników ruchu drogowego, w szczególności gdy pojawiają się samochody ciężarowe. Dochodziło też do potrąceń rowerzystów i pieszych. Oprócz głębokich dziur występują liczne uskoki i niestety po zmroku nie widać pobocza. Nie jest to teren zabudowany i tylko w teorii można jechać 90km/h. W praktyce przy tym stanie drogi maksymalna prędkość to 50km/h – opowiada Czytelniczka.