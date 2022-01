Tak wygląda nowy plac zabaw we Wrockach. Zobacz zdjęcia

W skład placu wchodzi: zjeżdżalnia, ścianka wspinaczkowa, huśtawka typu ważka, huśtawka wahadłowa podwójna, piaskownica z siedziskiem, bujak sprężynowiec, box wielofunkcyjny, stoły z ławkami. Ustawiono także tablice z regulaminem obiektu oraz kosze na śmieci. Koszt inwestycji to niemal 35 tys. zł. Zadanie zostało dofinansowanego z Regionalnego Programu Operacyjnego. Wykonawcą była firma Magic Garden.

- Zakończono prace polegające na wyposażeniu oraz montażu placu zabaw w miejscowości Wrocki realizowanego w ramach projektu „Oddział przedszkolny Sportowa Kraina we Wrockach”- informuje gmina Golub-Dobrzyń.

- Głównym celem projektu jest zwiększenie dostępności do edukacji przedszkolnej dzieci z terenów Gminy Golub-Dobrzyń, poprzez stworzenie nowego oddziału przedszkolnego na terenie gminy. Oddział powstał w Zespole Szkolno-Przedszkolnym we Wrockach. Grupą docelową jest 15 dzieci. W ramach projektu zakupiono również wyposażenie, m.in. meble, pomoce dydaktyczne i zabawki. Wartość całkowita projektu wynosi 315 437,50 zł, a dofinansowania pozyskanego przez Gminę to 268 121,87 zł – wyjaśnia Urząd Gminy Golub-Dobrzyń.