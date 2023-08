Tak wygląda przystanek Łojewo koło Inowrocławia. Można tam znakomicie wypocząć

Przystanek Łojewo to kompleks rekreacyjno-sportowy znajdujący się we wsi Łojewo (gm. Inowrocław), położony nad Jeziorem Szarlejskim, nazywanym Małym Gopłem. Oddany został do użytku pod koniec 2020 r.

Przystanek Łojewo stanowi doskonałe miejsce, gdzie można spędzić czas z rodziną lub samemu odpocząć na łonie natury

Aktywni turyści skorzystać mogą z wypożyczalni sprzętów wodnych i sportowo-animacyjnych. W pobliżu jeziora funkcjonuje również kawiarenka. Są nowoczesne sanitariaty.

Kawiarenka czynna jest od wtorku do czwartku w godz. 14-20, zaś od piątku do niedzieli i w święta w godz. 12-22. Wypożyczalnia kajaków i rowerów wodnych czynna jest od wtorku do czwartku w godz. 14-20, od piątku do niedzieli i w święta w godz. 12-20. Dla grup zorganizowanych możliwośc ustalenia innych godzin po wcześniejszym kontakcie telefonicznym: 724 362 589.