Tak wygląda w Jeruzalu, czyli serialowych Wilkowyjach - zdjęcia. To tutaj kręcono serial Ranczo [21.01.2022]

Od czasu pojawienia się serialu "Ranczo", wieś stała się atrakcją turystyczną. Ławeczka często jest zajęta przez stałych bywalców. Wyglądają tak, jakby czekali na przyjazd ekipy filmowej. Nie potrzebują charakteryzacji.

Legendarny Mamrot stoi na sklepowej półce, w centralnym miejscu. To ulubiony trunek serialowych bohaterów. Zdaniem Solejuka (w tej roli Sylwester Maciejewski) ładnie pachnie owocami. W Wilkowyjach kosztuje 4 zł, w realnym świecie trzeba za niego zapłacić 5 zł. Ale chętnych nie brakuje, kupują butelki na pamiątkę. Co z zawartością? Czy można ją wypić? - Małymi łykami i jak się ma coś do popitki - radzą w sklepie.

