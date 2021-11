Tak wygląda zrewitalizowane centrum Sępólna Krajeńskiego. Bez kontrowersji się nie obyło [zdjęcia]

Z płyt granitowych i kostki betonowej powstały nie tylko nowe nawierzchnie. Cały obszar zyskał zupełnie nowy wygląd.

- Ten projekt został zrealizowany na wniosek naszych mieszkańców i poparty uchwałą radnych w 2016 roku. Prace pozwoliły uporządkować to, co jest pod ziemią: sieci wodociągowe, kanalizacyjne, sanitarne, teletechniczne i przewód światłowodowy. Pojawiły się nowe nawierzchnie, parkingi, oświetlenie, została wprowadzona mała architektura: ławki, kosze, stojaki na rowery i podświetlana fontanna. Cztery tablice informują, jak ten obszar zmieniał się na przestrzeni lat – wymieniał na hucznym otwarciu strefy staromiejskiej burmistrz Waldemar Stupałkowski - Równolegle do tych prac swoje badania prowadzili archeolodzy, którzy odkryli ponad 5 tysięcy artefaktów, m.in. fragmenty naczyń średniowiecznych, monety krzyżackie, średniowiecznego buta. Okazało się, że miasto jest 2 lata starsze niż myśleliśmy – przypomniał.