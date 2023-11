Tak wyglądają kandydaci Agnieszki z Rolnik Szuka Żony 10. Zobaczcie zdjęcia!

Agnieszka w programie "Rolnik szuka żony 10"

Oto mężczyźni, których wybrała Agnieszka z "Rolnik szuka żony":

Zobaczcie, jak mieszka i żyje na co dzień Agnieszka z "Rolnik szuka żony 10"! Agnieszka to 40-letnia mieszkanka Biskupca w województwie warmińsko-mazurskim, która zdecydowała się wziąć udział w 10.…

- Materiał na fajnych kumpli już mam, a co będzie dalej, to zobaczymy - stwierdziła Agnieszka.

- Chcę wam powiedzieć, że jest to dla mnie bardzo stresująca sytuacja. Nie jest to dla mnie łatwe - wyznała w rozmowie z kandydatami Agnieszka.

Kim jest Ireneusz, kandydat na męża Agnieszki z "Rolnik szuka żony"?

Ireneusz mieszka i pracuje w Reydarfjordur w Islandii. Ma 47 lat. Skłonny jest opuścić Islandię, jeśli tylko w Polsce znajdzie miłość swego życia.

Nie ukrywa, że udział w programie "Rolnik szuka żony" bardzo go stresuje.

- Dawno nie byłem na randce. W pewnym momencie przestałem szukać. Nic na siłę, bo to nie ma sensu - wyznał w rozmowie z Agnieszką Ireneusz.

Ma 172 centymetry wzrostu, kocha jazdę na motocyklu, lubi też rysować. Nie ukrywa, że doskwiera mu samotność. W kobietach ceni poczucie humoru, zaradność, dystans do siebie, wyrozumiałość i stosunek do bliźnich. Nie wyobraża sobie, by jego partnerka nie miała szacunku do ludzi. Choć w wyglądzie ceni sobie przede wszystkim naturalność, to nie ukrywa, że jego sercu zawsze bliższe były brunetki.