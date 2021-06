Tak zmieniła się Natalia Siwiec. Od miss bikini do miss Euro. Zobaczcie zdjęcia!

To była jedna z najbardziej szalonych karier w świecie polskiego show businessu. Fotoreporterzy i kibice oszaleli na punkcie pięknej brunetki i niemal jednogłośnie przyznali jej tytuł miss polskiego Euro. Dziś nikt już nie wie czy to był przypadek czy doskonale ustawiona akcja marketingowa. Jak rozwija się jej kariera od miss bikini do gwiazdy Instagrama? Zobaczcie w galerii zdjęć