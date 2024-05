Tak żyje Wojciech Gola ze swoją dziewczyną Sofią. Takie mają luksusy na wakacjach w Dubaju - zobacz zdjęcia [11.05.2024 r.]

Wojciech Gola w „Warsaw Shore” i Fame MMA

Wojciech Gola i jego wybranka, Sofia Siwoka

Około pół roku temu Gola pokazał się wraz z nową wybranką serca. To Sofia Siwoka z Ukrainy. Wojciech ma 35 lat, a Sofia - 20. Różnica wieku jest zatem spora, bo aż 15 lat. Jednak mimo takiej różnicy wieku, związek Wojciecha Goli i jego wybranki, Sofii, wydaje się kwitnąć. Początkowo związek ten budził wiele kontrowersji wśród fanów influencerskiej pary, jednak czas pokazał, że to poważne uczucie. Wygląda na to, że Sofia przekonała do siebie fanów, gdyż na jej instagramowym koncie przybywa obserwujących - ma ich już obecnie 120 tysięcy.