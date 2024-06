Ta książka kucharska to kulinarna podróż przez Europę! Premiera „C-City Cooking Book” w Grudziądzu. Zobacz zdjęcia

Premiera „C-City Cooking Book” w Grudziądzu

Książka „„Cooking and Culture!” powstała i ukazała się we współpracy pięciu europejskich miast projektu C-City:

Opisano wyjątkowe miejsca i ludzi z pasją

- To miejsca, których właściciele czy szefowie do swojej pracy podchodzą z pasją - wybór lokali uzasadnia Adrianna Klimkiewicz z wydziału kultury i sportu grudziądzkiego ratusza.

Właściciele "Maciejowej pasieki": - Pokazaliśmy co mamy najlepsze

- To było dla nas nie lada zaskoczenie, bo nie spodziewaliśmy się, takiego pomysłu - o zaproszeniu do udziału w książce mówi Marta Lewandowska z „Maciejowej Pasieki” mieszczącej się we Fletnowie w sąsiadującej z Grudziądzem gminie Dragacz. Mąż, Marek Lewandowski dodaje: - Pokazaliśmy co mamy najlepsze!