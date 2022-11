Taka dystrybucja nawozów może pomóc rolnikom? Jan Krzysztof Ardanowski zauważa, że zmiana dystrybucji węgla też była trudna

- Producenci nawozów i dilerzy obwiniają siebie nawzajem, a my na tym cierpimy - stwierdził Andrzej Swędrowski, rolnik z pow. żnińskiego, który brał udział w tym spotkaniu. - Jeśli nie będzie problemów z dostępnością nawozów i ceny nie będą wygórowane, to przecież zyskają na tym także konsumenci. Bo drogie środki do produkcji wpływają na ceny żywności.

Zdaniem Jana Krzysztofa Ardanowskiego, przew. Rady ds. Rolnictwa i Obszarów Wiejskich przy Prezydencie RP, problemy z dystrybucją nawozów można rozwiązać tworząc sieć dystrybucyjną opartą o państwowe podmioty (takie jak Krajowa Grupa Spożywcza) czy gospodarstwa strategiczne znajdujące się w strukturach KOWR-u, instytuty naukowe pracujące na rzecz rolnictwa.

Bo zdaniem rolników, niektórzy dystrybutorzy nawozów czasami zwlekają ze sprzedażą czekając na wyższe ceny.

- Gdyby powstała alternatywna sieć sprzedaży nawozów, to zapewne ceny też byłyby niższe – dodaje Ardanowski i zauważa, że z dystrybucją węgla też było wiele obaw. - A teraz, gdy węgiel można kupić po 2 tysiące za tonę, to nawet ci, którzy wcześniej sprzedawali ten towar po ponad trzy tysiące, zdecydowali się na obniżki. Z nawozami może być podobnie.