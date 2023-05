Taka jest data wprowadzenia nowego 800 plus. Programowy ul Prawa i Sprawiedliwości został zapowiedziany

Od nowego roku świadczenie wychowawcze 500 Plus zostanie podniesione do 800 zł - zapowiedział w niedzielę prezes PiS Jarosław Kaczyński.

Premier Mateusz Morawiecki we wpisie w mediach społecznościowych zapowiedział, że rząd na najbliższym posiedzeniu zajmie się propozycjami ogłoszonymi na konwencji PiS. Jedną z nich mają być duże zmiany w programie 500 plus - to ma być 800 plus.

500 plus zamieni się w 800 plus. Są też inne obietnice PiS

Podniesienie świadczenia 500 plus do 800 zł od stycznia 2024 r., darmowe leki dla dzieci i młodzieży do 18. roku życia oraz osób powyżej 65 lat, a także zniesienie opłat za przejazd aut osobowych na autostradach państwowych – zapowiedział prezes PiS Jarosław Kaczyński podczas weekendowej konwencji partii rządzącej. Świadczenie wychowawcze przysługuje obecnie na każde dziecko do ukończenia przez nie 18 lat, niezależnie od osiąganych dochodów. Minister Marlena Maląg przekazała, że od przyszłego roku zwiększy się kwota wsparcia, ale inne zasady przyznawania świadczenia zmianie nie ulegną. Program Rodzina 500 plus początkowo zakładał wypłatę świadczenia w wysokości 500 zł, bez kryterium dochodowego, na drugie i kolejne dzieci do ukończenia przez nie 18. roku życia. Teraz program działa w rozszerzonej formule – świadczenie przysługuje wszystkim dzieciom do 18 lat, bez względu na dochód osiągany przez rodzinę. Obecnie korzysta z niego ponad 6,5 mln dzieci.

Taka ma być data wprowadzenia 800 plus

Beata Szydło przekazała, że środki przeznaczane rocznie na świadczenie wychowawcze zwiększą się z 40 mld zł do ok. 70 mld zł. Podkreśliła, że PiS zdawało sobie sprawę, ze w związku z inflacja siła nabywcza 500 plus jest obecnie niższa. - Dlatego analizowaliśmy i liczyliśmy czy to jest możliwe, aby te środki zwiększyć, a ponieważ - to muszę podkreślić i jasno powiedzieć: są pieniądze, sytuacja w finansach publicznych jest bardzo dobra, ponieważ myśmy przede wszystkim uszczelnili system podatkowy, nie ma już mafii VAT-owskich, które wyprowadzają podatki poza budżet, te pieniądze, które miały trafiać do budżetu, trafiają do budżetu, skutecznie sobie rząd PIS z tym poradził, rozpoczęliśmy uszczelnianie systemu podatkowego od razu kiedy rozpoczęliśmy prace w rządzie i dzisiaj możemy powiedzieć tak: są te pieniądze, ponieważ polskie państwo zadbało o to, by Polacy nie byli okradani, tylko żeby pieniądze, które powinny być w budżecie, do tego budżetu wpływały - powiedziała.

- Możemy dziś ze spokojem powiedzieć: od pierwszego stycznia 2024 r. 500 plus to będzie już 800 plus - zapowiedziała Beata Szydło.

Programowy ul Prawa i Sprawiedliwości. Takie są pomysły na zmiany

Kolejna propozycja to wprowadzenie „w bardzo krótkim czasie” bezpłatnych leków dla osób powyżej 65. roku życia. -Oczywiście to wymaga pewnych rozwiązań prawnych i budżetowych, ale sądzę, że można też powiedzieć, że nowy rok to będzie początek tej sytuacji - zaznaczył. Lider PiS dodał, że bezpłatne leki będą też dotyczyły dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Kaczyński zapowiedział też zniesienie opłat za przejazd aut osobowych autostradami. Szef PiS zastrzegł, że nie są to "ostatnie konkrety na te wybory". "Przed nami kolejne spotkania, a na nich kolejne propozycje" - zapowiedział. - Liczymy, że w nowym roku inflacja będzie już niewysoka, więc ten nowy zastrzyk finansowy nie będzie już groził powrotem do tendencji inflacyjnych - wzięliśmy to pod uwagę - zapewnił.

Prezes PiS podkreślał też wagę edukacji i zasobów ludzkich. Podkreślał, że w Polsce należy odtworzyć kształcenie zawodowe, na różnych poziomach. - Ono zostało radykalnie zredukowane, a tu będziemy mieli wielkie potrzeby. I te potrzeby to jest także element naszego rozwoju i możliwość budowania tego zasobu, który jest w ludzkich głowach, ludzkich umiejętnościach, w których w wielu dziedzinach straciliśmy w ciągu ostatnich 30 przeszło lat - mówił.

