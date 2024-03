Taka jest wartość zużytych pieniędzy. Co należy zrobić ze zniszczonym banknotem?

Oto co należy zrobić ze zniszczonym lub zużytym banknotem. Taka jest wartość zużytych pieniędzy

Należy wymienić banknoty, jak również zniszczone monety, ponieważ przestają one być legalnym środkiem płatniczym, co może skutkować odmową ich przyjęcia przez każdego. Osoba posiadająca takie uszkodzone pieniądze jest zobowiązana do ich wymiany.

Trzeba pamiętać, że w niektórych sytuacjach sprzedawca ma prawo odmówić przyjęcia banknotu lub monety, zwłaszcza gdy są one zużyte lub uszkodzone. W przypadku gdy banknoty lub monety nie spełniają warunków wymiany w bankach trzeba złożyć stosowny wniosek.