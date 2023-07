Taki będzie skład ZOOLeszcz GKM Grudziądz w 2024 roku? Dwie zmiany będą kluczowe

W Grudziądzu mają sporo czasu na przemyślenia. Play off w tym sezonie to już tylko matematyka, bo niezbędne byłoby zwycięstwo w Częstochowie i porażka Unii Leszno w Krośnie. Wielki szacunek za konsekwencje, bo w klubie już planują kolejne wzmocnienia drużyny i atak na play off w kolejnym sezonie.

Co wiemy? GKM na pewno nie szuka juniorów i postawi na swoich wychowanków. Kacper Pludra zajmie miejsce Gleba Czugunowa w kategorii U24. W Grudziądzu ma zostać Max Fricke, wokół perspektywicznego Australijczyka ma być budowany nowy zespół oraz Wadim Tarasienko, który udowodnił, że radzi sobie na poziomie PGE Ekstraligi.

Nie jest żadną tajemnicą, że zagrożona mocno jest przyszłość w Grudziądzu duetu Duńczyków. Pożegnanie z Frederikiem Jakobsenem jest w zasadzie przesądzone, ze średnią 1,29 jest dopiero 39. zawodnikiem w tegorocznej PGE Ekstraligi. W kwestii Nickiego Pedersena decyzja nie zapadła. Żużlowiec w rozmowie z serwisem Sportowe Fakty przyznał, że rozmowy o nowym kontrakcie rozpoczęły się po meczu ze Stalą Gorzów, ale dodał także, że nie ma pewności, że zostanie w zespole.