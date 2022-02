Taki dekoder dla seniora może ułatwić odbiór sygnału naziemnej telewizji cyfrowej

Czytelniczka: - Nie znam się na nowych technologiach, a muszę kupić dekoder do telewizora, żeby móc nadal odbierać sygnał telewizji (chodzi o sygnał naziemnej telewizji cyfrowej - przyp. red.). Mam 73 lata, kiepski wzrok i chciałabym kupić coś, co potem nie sprawi mi problemu. Proszę o poradę - jakie dekodery są najlepsze dla osób starszych? Słyszałam, że są specjalne dekodery dla seniorów, ale czy to prawda?

Przypomnieć jednak należy, że najważniejsze jest, aby przy zakupie dekodera (poza kwestią zakupu dekodera dla seniora), zwrócić uwagę, by był on przygotowany do odbioru nowego standardu nadawania, a więc by posiadał możliwość odbioru systemu w standardzie DVB-T2 z kodekiem HEVC.

Podsumowując – by czytelniczka mogła kupić odpowiedni dla siebie dekoder, musi zwrócić uwagę na to, by posiadał on dodatkowego pilota dostosowanego dla seniora (duże przyciski, czytelna czcionka) oraz posiadał możliwość odbioru standardu DVB-T2 z kodekiem HEVC.