Taki możesz dostać zwrot za paliwo i dojazdy do pracy 2022. Zobacz, kto może skorzystać z ulgi

Wyjaśniamy, jak można odzyskać pieniądze, które wydaliśmy, aby dojechać do zakładu pracy. O taki zwrot kosztów mogą się ubiegać kierowcy na zakup paliwa, a także pasażerowie komunikacji publicznej. Zobacz, jakie są zasady. Jak to zrobić? Kto może skorzystać z ulgi na dojazdy do pracy? Szczegóły i zasady przedstawiamy na kolejnych stronach ---->

Aneta Zurek / Polska Press