Taki na co dzień jest Nicola Zalewski. Nowa gwiazda reprezentacji Polski i jego piękna partnerka z Włoch

Początki kariery Zalewskiego Nicoli Zalewskiego

Ncola Zalewski urodził się 23 stycznia 2002 roku w Tivoli, bo jego rodzice wyjechali do Włoch. Przygodę z futbolem rozpoczął w USD Zagarolo, ale szybko został dostrzeżony przez skautów AS Roma. Aby trenować w akademii rzymskiego klubu jego ojciec Krzysztof codziennie dowoził go po kilkadziesiąt kilometrów. To właśnie swojemu ojcu, który zmarł w 2021 roku na nowotwór, Nicola zadedykował debiutancki występ w reprezentacji Polski.