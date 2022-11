Takich produktów nie mogą jeść dzieci do 10. roku życia. Oto lista popularnych produktów niebezpiecznych dla dzieci

Dzieci bywają bardzo marudne pod względem tego, co serwujemy im do jedzenia. Rodzice więc starają się jak mogą, aby dziecko zjadło w całości posiłek a przy tym był on zdrowy i bogaty w składniki odżywcze. Jednak nie wszystkie produkty, które dorośli mogą spożywać bez obaw są dobre dla dzieci.

Organizm dziecka jest bardzo delikatny - niektóre szkodliwe dodatki do żywności obecne w jedzeniu w śladowych ilościach nie szkodzą rodzicom, jednak w przeliczeniu na masę ciała, mogą być niebezpieczne dla dzieci. Istnieje także lista produktów wysokiego ryzyka, które bezwzględnie nie powinny być podawane dzieciom do 10 roku życia.