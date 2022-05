Takich przedstawicieli fauny można spotkać na spływie kajakowym. Sam zobacz! [zdjęcia]

Rzeczą oczywistą jest to, że kajakarze spotykają na rzekach i jeziorach najczęściej łabędzie i inne ptactwo wodne, fotografują się przy nich. Te dostojne ptaki i ich siedliska są w Polsce pod prawną ochroną.

O ile łabędzie raczej płochliwe nie są, to już żurawie, czaple i kormorany, które często spotyka się na brzegach rzek, szybko podrywają się do lotu i tyle je widać… Czasem, zupełnie niespodziewanie, można się natknąć na gniazda żurawi, na pozostawione w nich jajka (co widać na jednym ze zdjęć wykonanych w dolinie Brdy).