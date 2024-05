Takich rzeczy nie trzymaj w portfelu - one odpychają pieniądze. Takie są popularne przesądy o bogactwie [2.05.2024 r.]

Istnieje wiele przesądów, które mają przyciągać pieniądze do naszego portfela. Któż nie chciałby mieć poczucia bezpieczeństwa finansowego i portfela wypchanego pieniędzmi? Wiele osób, aby zapewnić sobie bogactwo, stosuje się do przesądów związanych z przyciąganiem pieniędzy.Okazuje się jednak, że równocześnie istnieją przesądy, które mówią o odpychaniu pieniędzy. Finansowa energia może bowiem zarówno przyciągać, jak i odpychać od nas pieniądze. Warto to wiedzieć, by przypadkiem nie zablokować bogactwu dostępu do naszych portfeli.Jakie są największe przesądy związane z pieniędzmi? Co może odpychać pieniądze od naszego portfela? Co odsuwa i odpycha pieniądze od naszego portfela? Czego lepiej nie wkładać do portfela, by nie zablokować przypływu gotówki? Zobacz listę najciekawszych przesądów o pieniądzach i bogactwie w naszej galerii >>>>>

