Takie atrakcje były na Enea Żnin Triathlon 2023 w Cukrowni Żnin. Około tysiąca zawodników na starcie [zdjęcia]

Enea przygotowała także specjalną Strefę Rodzinną, gdzie można było spróbować sił w strefie rozrywki.

Niezwykłą popularnością cieszyło się też kilkanaście atrakcji przygotowanych przez Cukrownię Żnin, w tym zwiedzanie dawnej fabryki cukru z przewodnikiem, seanse w Burakinie czy warsztaty rękodzielnicze.

Przypomnijmy: W roku 2022 w Enea Żnin Triathlon wystartowało około 600 osób. Tym razem frekwencja była więc prawie podwójna.

- Zachęcamy do startu w kolejnych, organizowanych przez nas zawodach, które odbędą się już 8-9 lipca w Bydgoszczy. To Enea Bydgoszcz Triathlon, czyli największe zawody triathlonowe w Polsce, które co roku przyciągają ponad 4000 uczestników! -