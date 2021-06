Takie będą zmiany epidemiczne na wakacje 2021. Zobacz nowy harmonogram luzowania obostrzeń

Unijny Certyfikat Covidowy teraz dostępny w aplikacji na telefon. Czym są paszporty covidowe i kto może je otrzymać?

Unijny Certyfikat Covidowy, to dokument, który poświadcza o tym, że dana osoba została zaszczepiona, ma status ozdrowieńca lub w ostatnim czasie wykonała test w kierunku COVID-19, którego wynik okazał się negatywny. UCC ma pomóc w powrocie do normalności, m.in. umożliwiać podróże międzynarodowe. We wtorek wieczorem minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował, że dokument ten teraz jest możliwy do pobrania na telefon za pomocą specjalnie stworzonej do tego aplikacji. Zobacz, jak i skąd go pobrać. AKTUALIZACJA: APLIKACJA JEST DOSTĘPNA NA TELEFONY Z SYSTEMEM IOS I ANDROID.