Takie będą zmiany w obostrzeniach na święta Bożego Narodzenia 2021. Te restrykcje zostały zaostrzone!

W związku ze sporym przyrostem zakażeń i zgonów oraz pojawieniem się nowego wariantu koronawirusa - Omikron, rząd zdecydował się na wprowadzenie ostrzejszych restrykcji w najbliższym czasie, by ograniczyć mobilność społeczną. Co się zmieni?

O zmianach poinformował minister zdrowia, Adam Niedzielski. Zmienione zostały limity obłożenia w wielu obiektach zamkniętych z 50 do 30 procent. - Najważniejsze jest to, żeby ten limit mógł być w jakikolwiek sposób przekroczony to organizator będzie musiał wykazać, że weryfikuje certyfikaty. W innym wypadku nie ma możliwości przekraczania tego limitu - wyjaśnił Adam Niedzielski.

W skrócie - jeśli organizatorzy, przedsiębiorcy będą chcieli wpuścić klientów powyżej limitu, będą musieli sprawdzać certyfikaty covidowe. Zwiększenie limitów będzie możliwe wyłącznie dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę.