Kacper Teszner z Włocławka pokonał raka. Wciąż jednak trwa leczenie chłopca [zdjęcia]

- Ogromna Armio wspaniałych serc, Kacperek wygrał życie, przeszedł bardzo ciężkie i skomplikowane leczenie… zostały powikłania… mnóstwo powikłań. Powrót do normalności będzie trwał latami…, musimy zrobić wszystko, by powikłań było jak najmniej, choć z niektórymi zostanie na całe życie. Takie dziecko powinno się teraz cieszyć z życia, tymczasem są to niekończące się wizyty w szpitalach: onkologia, endokrynologia, nefrolog, gastrolog, audiolog, ortooptyk, stomatolog, psycholog – napisali rodzice Kacpra na Facebooku (20 stycznia 2021 roku).