Takie cenne właściwości mają fusy z kawy - LISTA. Tak można je wykorzystać w domu [16.04.2024] (iiwo)

Fusy z kawy nie muszą trafiać do kosza! Mają tyle właściwości, że z powodzeniem wykorzystamy je w domu, ogrodzie, a nawet do pielęgnacji ciała. Zobacz, jak cenne właściwości mają fusy z kawy - przykłady podajemy w galerii >>> pixabay Zobacz galerię (8 zdjęć)

Kawa to ulubiony napój milionów ludzi na całym świecie, a codzienne przygotowywanie filiżanki tego aromatycznego napoju wiąże się z produkcją bardzo dużej ilości fusów. Widać to szczególnie, gdy czyścimy domowe ekspresy. Pojemniki z fusami od kawy zapełniają się bardzo szybko. Co jednak możemy z nimi zrobić, zamiast wyrzucać do kosza? Okazuje się, że fusy z kawy mają różnorodne zastosowania, od ekologicznych nawozów po kosmetyki. W naszej galerii niżej wyjaśniamy, jak można wykorzystać fusy z kawy i uświadamiamy, ile mają one w sobie składników odżywczych. Już nigdy ich nie wyrzucisz!