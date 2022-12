Takie ceny zobaczymy na stacjach paliw od 1 stycznia. Pojawi się także nowa benzyna

Najniższe notowane są na Warmii i Mazurach - tam średnia cena benzyny 95-oktanowej to 6,40 zł, a oleju napędowego 7,48. Najwyższe ceny benzyny są Lubelszczyźnie - 6,59 zł. Diesel w najwyższych cenach pojawił się w województwie opolskim - 7,77 zł. Dla autogazu najniższa średnia pojawiła się w województwie świętokrzyskim (2,71 zł), podczas gdy rekord cenowy należy do Podlasia, gdzie LPG kosztuje 3,06.

Według portalu e-petrol.pl w ostatnie dni 2022 roku średnie ceny benzyny PB 95 na stacjach paliw w całym kraju wynoszą 6,53 zł za litr, za PB98 -7,26, ON - 7,66 i LPG – 2,91.

Ma być spokojnie

Według wszelkich znaków na ziemi i niebie w nowym roku ceny detaliczne znacząco nie wzrosną, ale prognozy e-petrol.pl i tak mówią o podwyżce – od 1 do 7 stycznia 2023 roku mają to być następujące wartości: PB95 - 6,68-6,83 zł, PB98 – 7,25-7,39, ON – 7,84-7,99, LPG – 2,99-3,10.