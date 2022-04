Takie choroby i szkodniki atakują najczęściej bratki. Takie szkodniki mogą popsuć ten widok! Agnieszka Romanowicz

Bratki mają bardzo ozdobne kwiaty, od małych po duże – do 12 cm średnicy. Kwitną długo: od kwietnia do końca czerwca. Warto darować bratki osobom dla nas ważnym, bo symbolizują troskę i myślenie o kimś. Pixabay Zobacz galerię (11 zdjęć)

Nie mają wielkich wymagań co do gleby i słońca. Są bardzo ozdobne i występują w prawie wszystkich kolorach. Bratki to powszechna ozdoba balkonów, ogrodów i skwerów na początku wiosny. Jednak zagraża im wiele szkodników i chorób. Zebraliśmy najpopularniejsze.