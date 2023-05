Takie długi ulegają przedawnieniu w 2023 roku. Tych długów nie trzeba spłacać

Przedawnienie długów to termin znany wielu dłużnikom. To prawna możliwość niepłacenia swoich finansowych zobowiązań jeśli zajdą określone bardzo dokładnie przesłanki. Nie ma wątpliwości co do tego, że swoje długi należy spłacać. Jeśli zaciągamy zobowiązania to musimy je spłacać.