Takie hasła powinno się natychmiast zmienić. To są najgorsze hasła w internecie w 2021 roku [lista - 2.12.21]

Takie są najgorsze hasła w internecie 2021

Dobre hasło ma ułatwić nam dostęp do swoich kont i stron w internecie, ale równocześnie ma być dobrym zabezpieczeniem przed innymi użytkownikami i przed hakerami. Wiele osób korzysta jednak z haseł, których złamanie zajmuje hakerom kilka sekund.

Lista najgorszych haseł została opracowana we współpracy z niezależnymi badaczami specjalizującymi się w badaniu incydentów cyberbezpieczeństwa. Zobacz 50 najpopularniejszych haseł używanych przez Polaków w 2021 roku wraz z czasem potrzebnym hakerom na ich złamanie oraz liczbą osób , które używały danego hasła do zabezpieczenia swoich kont. Szczegóły poznasz w poniższej galerii.

Jakie hasło ustawić w internecie?

Okazuje się, że Polacy nagminnie używają jako haseł swoich imion, zdrobnień, nazw zespołów czy drużyn sportowych. Jakie powinno więc być to "dobre" hasło? Jeden ze sposobów to ułożenie go na podstawie np. ulubionego zdania z piosenki lub wiersza.