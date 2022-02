Takie inwestycje zostaną wykonane w 2022 r. w gminie Dębowa Łąka

Inwestycje w 2022 r. w gminie Dębowa Łąka

Mateusz Rutkowski, zastępca wójta gminy Dębowa Łąka przekazał nam, że w 2022 r. przebudowana ma zostać część drogi gminnej w Wielkich Radowiskach za ok. 884 tys. zł z zamontowaniem progu wyspowego (otrzymane dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi ok. 442 tys. zł) oraz droga gminna w Niedźwiedziu z zamontowaniem progu zwalniającego za ok. 141 tys. zł (dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg wynosi ok. 70 tys. zł). W planach w 2022 r. jest także rozpoczęcie działalności domu dziennego pobytu osób starszych w Lipnicy w budynku po dawnej szkole podstawowej, zamkniętej w 2008 r. Jak przekazał nam Mateusz Rutkowski, zastępca wójta gminy Dębowa Łąka w domu pobytu seniorzy mają nawiązywać kontakty sąsiedzkie oraz się aktywizować, a spotkania te mają zapobiegać m.in. wykluczeniu społecznemu wśród osób starszych i niepełnosprawnych z terenu gminy Dębowa Łąka. Koszt przebudowy dawnej szkoły to ok. 1 mln 870 tys. zł, z czego udało się pozyskać dofinansowanie w wysokości ok. 833 tys. zł z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko–Pomorskiego na lata 2014-2020.