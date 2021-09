500 plus to jeden z najpopularniejszych programów prorodzinnych, jaki obowiązuje w naszym kraju. Nie ma żadnych progów dochodowych. Każdy rodzic wychowujący dziecko może otrzymać pieniądze na swoją pociechę. 500 złotych wpływa regularnie co miesiąc. Konieczne jest złożenie wniosku. Zobaczcie, jak będzie wyglądało 500 plus w 2022 roku. Szczegóły na kolejnych zdjęciach >>>

archiwum/zdjęcie ilustracyjne