Takie normy muszą spełniać wina mszalne. Przysięga potrzebna do uzyskania licencji na 5 lat

Licencja na dostawę wina mszalnego dla diecezji włocławskiej

Michał Kachel-Tujdowski – właściciel firmy zajmującej się dystrybucją win używanych do sprawowania mszy świętej - już po raz czwarty otrzymał licencję dostawcy wina mszalnego. Przysięgę niezbędną do uzyskania licencji dostawcy win mszalnych przed biskupem diecezji włocławskiej Krzysztofem Wętkowskim odnowił w środę 10 maja 2023 roku. Przysięgę trzeba odnawiać co pięć lat. Dzięki przysiędze złożonej w maju 2023 roku, licencja dla Michała Kachela-Tujdowskiego przedłużona została do 10 maja 2028 roku.